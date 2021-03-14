Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gençlerbirliği maçının ardından flaş sözler! "Emre Belözoğlu Beşiktaş maçına takımın başında çıkabilir"
A Spor yorumcularından Reha Kapsal, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin evinde 2-1 kaybetmesini değerlendiren Kapsal, "Erol Bulut bu mağlubiyetten sonra istifa edebilir, Beşiktaş maçına Emre Belözoğlu takımın başında çıkabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)