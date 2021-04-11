Son dakika spor haberi: Farioli Galatasaray-Karagümrük maçı sonrası konuştu! "Oyuncularımız çok iyi iş çıkardılar"

Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray maçının ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekibime teşekkür etmek istiyorum. Hafta içi yaşadığımız olumsuzluklara, zorlu anlara rağmen üstesinden gelmesini bildiler, çok iyi iş çıkardılar. Gösterdikleri efordan ve beceriden dolayı tüm futbolcularıma ve ekibime teşekkürlerimi sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.