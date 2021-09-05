Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'dan Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası flaş yorum! "90 dakika işkence çektim"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ımızın Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Milli Takım'ın oyununu beğenmediğini belirten Toroğlu, "90 dakika boyunca işkence çektim. Şenol Güneş Milli Takım'ı oynatamıyor. Hakan Çalhanoğlu Şenol'u dinlemiyor, senden bir şey olmaz diyor içinden" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri