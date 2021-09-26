SON DAKİKA SPOR HABERİ - Erman Toroğlu Hatayspor Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi!

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlanırken, usta yorumcu Erman Toroğlu mücadelenin devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Tartışmalı pozisyonları değerlendiren Toroğlu, ilk yarının 26. dakikasında Min-Jae Kim'in pozisyonunun özellikle altını çizerken, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. İşte o sözler...