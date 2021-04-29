Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'u kıyasladı! "Dağlar kadar fark var"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de, ligde alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılmış, yerine Emre Belözoğlu göreve getirilmişti. Belözoğlu göreve geldikten bu yana aldığı başarılı skorlarla dikkat çekerken, sarı-lacivertli takımdaki son durumu değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu kıyasında "Aralarında dağlar kadar fark var. Emre Belözoğlu'nun takımı, Erol Bulut'un takımına göre daha keyifli ve ritimli. Sonuçlar da bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)