Son dakika spor haberi: Corona virüsü salgını döneminde bir ilk! Hollanda - Letonya maçına seyirci alındı

Son dakika spor haberi: Corona virüsü küresel salgın döneminde bir ilk yaşandı. Hollanda - Letonya maçına 5 bin seyirci alınması kararlaştırıldı. Amsterdam Johan Cruijff Arena Stadı'ndaki karşılaşmaya 5 bin Hollandalı taraftarın girişine izin verildi. Bu maçta elde edilecek deneyimler ışığında, önümüzdeki aylarda düzenlenecek etkinliklerin seyircili olup olmayacağı belirlenecek. İşte detaylar...

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde G Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye'ye 4-2 yenilen Hollanda'nın bugün Letonya ile oynayacağı karşılaşma, koronavirüs salgınının yayılması konusundaki en büyük saha deneyi olacak.

Hollanda'da hükümeti, "Fieldlabs" projesi kapsamında bir süreden beri salgın döneminde gösterilerin seyircili olarak nasıl düzenlenebileceğini test ediyor.