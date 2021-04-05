Son dakika spor haberi: Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "O şansı kaybetti"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. A Spor'un usta yorumcusu Turgay Demir, siyah beyazlıların gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler.... | Son dakika Beşiktaş haberleriSon dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. A Spor'un usta yorumcusu Turgay Demir, siyah beyazlıların gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Beşiktaş'ın 10 gün içinde ligi bitirme şansı vardı. O şansı kaybetti. Şampiyonlukta bana göre hala en güçlü takım durumunda." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri



