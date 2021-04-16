Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray'ı hiç böyle görmedim"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniye şampiyonluk yarışında büyük yara alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Mustafa Cengiz'in Donk, Fatih Terim ve diğer futbolcular hakkında söyledikleri takımı nasıl etkiledi? A Spor yorumcusu Serhan Türk, canlı yayında sarı kırmızılıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Türk, "Galatasaray'ı hiç böyle görmedim" ifadelerini kullandı. İşte tüm sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri