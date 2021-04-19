Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray katılabilir"

Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Juventus'un da aralarında bulunduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu resmen açıklaması dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, canlı yayında Avrupa Süper Ligi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'den de 2 takımın katılabileceğini dile getiren Özbostan, "Bu organizasyona Fenerbahçe ve Galatasaray'ı alırlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri