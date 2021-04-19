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Web Tv Video Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray katılabilir"

Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray katılabilir"

Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş sözler!
19.04.2021 | 13:38

Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Juventus'un da aralarında bulunduğu 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu resmen açıklaması dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, canlı yayında Avrupa Süper Ligi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'den de 2 takımın katılabileceğini dile getiren Özbostan, "Bu organizasyona Fenerbahçe ve Galatasaray'ı alırlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri