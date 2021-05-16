Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'da 4 isim takımla vedalaştı"

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özcan, "Şampiyonluğun kaybı hem yönetime hem Fatih Terim'e yazar. Bu sinerjiden şampiyonluk öyküsü çıkmazdı. Zaten oyunculardan bazıları gece ülkeden ayrıldı. 4 oyuncu da takımla vedalaştı" ifadelerini kullandı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)