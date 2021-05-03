Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Aboubakar ve Gökhan Töre'yle görüşmelere başladı

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'da liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyazlılarda geçen yıl 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Aboubakar ve Gökhan Töre, yönetime kalmak istediklerini iletti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)