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Web Tv Video Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Aboubakar ve Gökhan Töre'yle görüşmelere başladı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Aboubakar ve Gökhan Töre'yle görüşmelere başladı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Aboubakar ve Gökhan Töre'yle görüşmelere başladı
03.05.2021 | 15:27

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'da liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyazlılarda geçen yıl 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Aboubakar ve Gökhan Töre, yönetime kalmak istediklerini iletti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)