Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi bir kez daha görüşecek! Sergen Yalçın'ı ikna turu (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği devam ediyor... Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, Yalçın'ı ikna etmek için yoğun çaba harcarken henüz olumlu bir adım atılmadı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, yönetimin Yalçın ile bu akşam kritik bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)