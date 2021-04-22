Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferini duyurdu! İşte alacağı ücret

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamaları sürüyor. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, siyah beyazlıların transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kartal'ın yeni transferini duyuran Uzundurukan, "Beşiktaş Sergen Yalçın'ın devreye girmesiyle birlikte Salih Uçan ile anlaşmaya vardı." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri