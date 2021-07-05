Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan'dan kritik soruya yanıt! "Galatasaray'dan teklif aldın mı?"

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, Siyah-Beyazlılar'ın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer sürecine dair samimi sözler sarf eden 27 yaşındaki oyuncu, en çok merak edilen konulardan olan "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte Salih Uçan'ın o sözleri... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)