Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak? Canlı yayında açıkladı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk yarışını sürdüren iki takım olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sahne olacak. Futbolseverler heyecanla mücadelenin başlayacağı saati beklerken, bir yandan da Vodafone Park'taki hava durumu merak ediliyor. A Spor'a bağlanan meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan, derbi saatinde havanın nasıl olacağını açıkladı. Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri