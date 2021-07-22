Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal için flaş sözler! "Çok çirkin buluyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal transferi konusunda yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çebi görüşmede, "Anlaşmamıza rağmen rakibi kullanarak fiyat arttırmaları çok çirkin" ifadelerini kullanarak, Ghezzal ve menajerine tepki gösterdi. Yaşananları canlı yayında anlatan A Spor muhabiri Sercan Dikme ise, "Öte yandan Beşiktaş yönetimi, hafta sonu Cezayirli oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek ve son kez teklif iletilecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)