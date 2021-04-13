Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, bu maçta sakatlandı ve ameliyat oldu. 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen milli yıldızı hastane'de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ziyaret etti. Çebi, Cenk'in durumundan Ghezzal'ın bonservisine, şampiyonluk yarışından Aboubakar'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri