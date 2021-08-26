Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer müjdesi! Kura çekimi sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. Beşiktaş'ın 4. torbadan katıldığı kura sonrası Siyah-Beyazlılar C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ kura sonrası yaptığı açıklamada, "Burada bu takımlarla beraber olmak gurur kaynağı. Çektiğimiz kuraya bakınca rekabet edebileceğimiz takımlar olduğuna inanıyorum. Takımımıza güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir kulüp olarak Beşiktaş'ın adını Avrupa'da daha yukarı taşımak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan oyuncular transfer ettik. "Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takım olmak transferde oyuncular tarafından tercih edilmenizi sağlıyor. 1-2 takviye yapma ihtimalimiz var. İstediğimize yakın bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Transfer konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.