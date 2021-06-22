Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan anlaşma sonrası transfer müjdesi! "Salih Uçan..."

Son dakika spor haberi... Beşiktaş başarılı teknik adam Sergen Yalçın ile uzun süren görüşmelerin sonunda anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Emre Kocadağ Yalçın ile mutabakat sağlandığını duyururken, "Kontratın 1 sene olması hocamızın tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la olan gönül birliği, sözleşmeye sığacak değil, o sadece bir sayı." ifadelerini kullandı. Anlaşma sonrası bir de transfer müjdesi veren Kocadağ "Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Öncelik hocamız ile anlaşmaktı, sonrasında transferleri bitireceğiz" dedi. İşte o sözler... (BJK haberi)