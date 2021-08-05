Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokyo Olimpiyatları'ndaki sporcularımızı değerlendirdi

Son dakika spor haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların performanslarını değerlendirdi. Başkan Erdoğan, ülkemize okçulukta altın madalya getiren Mete Gazoz, jimnastikte bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, boksta finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli ve turnuvaya çeyrek finalde veda eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mıza övgüler yağdırdı.