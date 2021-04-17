Son dakika spor haberi: Ankaragücü maçı sonrası flaş Beşiktaş sözleri! "Ciddiyetsizlik var"

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Engin Aslan, Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Aslan, "Şu hissiyat net var. Beşiktaş'ın bundan 1,5 - 2 ay önceki oyunuyla bugünkü oyunu arasında fark var. Beşiktaş'ta ciddiyetsizlik var." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri



