Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın yıldızı Halil Dervişoğlu transferiyle ilgili konuştu!

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bonservisi Brentford'ta bulunan genç santrfor, A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın sorularını yanıtladı. Genç oyuncu, "Milli Takım'da olduğum için mutluyum. Azerbaycan maçında gol atmak da guru verici" dedi. Transfer durumuyla ilgili de konuşan 21 yaşındaki oyuncu, "Şu an transferi düşünmüyorum. Gelecekte ne olacağınız göreceğiz. Tamamen milli takıma odaklandım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri