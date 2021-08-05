Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alan Mete Gazoz paralimpik okçularla buluştu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk dalında ülkemizi başarıyla temsil eden ve altın madalya kazanan Mete Gazoz, paralimpik okçularla bir araya geldi. Milli sporcumuz, "Annem ve babam her zaman arkamda durdurlar. Şampiyon olunca herkes arkanızda ama önemli olan başarısız olunca kimlerin yanınızda olduğu. Hiçbir zaman desteklerini benden esirgemediler. Başarı bu şekilde kazanılıyor. Altın madalya bir son değil, başlangıç" açıklamasında bulundu. Buluşmada okçular vakfı mütevelli heyet üyesi Bilal Erdoğan da konuştu. İşte o görüntüler...