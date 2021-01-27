Son dakika: Mesut Özil'den Pelkas yorumu!

Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde en beğendiği futbolcunun Pelkas olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil için Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, aynı mevkide oynadığı takım arkadaşı Dimitris Pelkas ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Mesut, Yunan futbolcuyla ilgilidedi.