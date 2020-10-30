Son dakika İzmir deprem haberi: Binanın yıkılma anı kameralara yansıdı

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 15 saniye süren 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Deprem ile ilgili görüntüler de gelmeye başladı. Vatandaşların kamerasına yansıyan anlarda binanın yıkılma anı saniye saniye kaydedildi.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 15 saniye süren 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Deprem ile ilgili görüntüler de gelmeye başladı. Vatandaşların kamerasına yansıyan anlarda binanın yıkılma anı saniye saniye kaydedildi.