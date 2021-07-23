Son dakika GS transfer haberleri | Patrick van Aanholt 2024 yılına kadar Galatasaray'da!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildiren Aslan, sol bek transferini de noktaladı. A Spor'un haberine göre, Patrick van Aanholt Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi elinde olan futbolcu için sarı kırmızılılar transfer bedeli ödemeyecek. Patrick van Aanholt, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek. Hollandalı futbolcunun Galatasaray'dan yıllık 1.7 milyon euro alacağı aktarıldı.