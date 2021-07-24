Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'ın yeni 10 numarası Alexandru Cicaldau İstanbul'da!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patladı. İlk olarak Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildiren Aslan, daha sonra Sacha Boye ve Patrick van Aanholt ile de görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Sarı kırmızılılarda resmi imza konusunda ilk adım Rumen 10 numara için atıldı. Alexandru Cicaldau, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)