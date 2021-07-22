Son dakika GS haberi: Fatih Terim PSV Eindhoven - Galatasaray maçı yorumu! "Gereken neyse yapacağız"

Son dakika GS spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, 5-1 kaybedilen mücadele sonrası, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha iyilerdi. Dün de zaten bir cümlede anlatmıştım. Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye. Küçük bir mesaj vermiştim. Bizden daha iyi oynayarak rahat galibiyet aldılar. Gereken neyse zaman içinde yapacağız" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri