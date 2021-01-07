Son dakika: Galatasaray Luyindama ile ipleri kopardı
Son dakika... Süper Lig'de transfer döneminin açıklanmasıyla takıma katacağı isimlerin yanı sıra kadroda bulunan bazı isimlerle alakalı da karar verecek olan Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden biri de Luyindama... Sarı-kırmızılıların Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın gözden çıkarıldığı ve satış listesinde ilk sıraya konulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)