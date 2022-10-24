SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu Sacha Boey'in kırmızı kartını IFAB kurallarına göre değerlendirdi!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Tansiyonu yüksek maçta Sacha Boey kırmızı kart gördü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu IFAB kurallarına göre yorumladı. Toroğlu, "Mesafe uzak. Topun yönü kaleye gitmiyor. Topu kazanma şansı yüzde 40 ile 60. Bariz değil. Savunma oyuncusu yok. Eğer topu Alanyalı oyuncu alsaydı ve Muslera müdahale yapsaydı Muslera kesin kırmızı görürdü." ifadelerine yer verdi.