Son dakika Galatasaray haberleri | Emre Kılınç'ın son durumu ne?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Trabzonspor maçında takımı Galatasaray'ın gollerine imza atan Emre Kılınç, sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan alınmıştı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Özcan, sakatlıklarla ilgili olarak, "Emre Kılınç'ın, alt adalesinde sakatlık var. Emre'nin, Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Alanyaspor maçlarında oynaması zor." dedi.