Son dakika Galatasaray haberi: Marcao için dev teklif Canlı yayında açıkladı! (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında açıklamalarda bulundu. Domaç, Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Marcao için Rusya'dan tekliflerin olduğunu vurguladı. Domaç ayrıca, Marcao'nun bir dönem 12 milyon Euro'yu gördüğünü belirtti. 2024 yılına kadar sözleşmesi uzatılan Brezilyalı oyuncu için, "1 yılı kalmış futbolcuyu yüksek fiyatlara satamazsın, bu yüzden 2024 yılına kadar sözleşmesinin uzatılması doğru bir hamle" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)