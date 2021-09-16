Son dakika Galatasaray haberi: Haldun Domaç'dan flaş yorum! "Kerem'e yapılan eleştirileri haksız buluyorum" (GS spor haberi)
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür'e eleştiriler yapılmıştı. Bu hakkında konuşan A Spor yorumcusu Haldun Domaç "Kerem'e yapılan eleştirileri haksız buluyorum. Abdülkadir ve Kerem gibi oyunculara çiçek gibi bakmamız gerekiyor. Genç oyuncuları çok erken eleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)