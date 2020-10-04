Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması lazım"

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Maçı bırakıp gidiyorsan, takımı bırak git. Başka teknik adam gelsin, sen git biraz dinlen. Fatih Terim'in Galatasaray'a bu sene fayda olmaz. Sergen'den de Beşiktaş'a fayda olmaz. Yol yakınken ikisi de ayrılsınlar. Çünkü Galatasaray'da daha büyük şeyler çıkacak." ifadelerini kullandı.