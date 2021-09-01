Son dakika Galatasaray haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Menajerler Mostafa Mohamed'in kafasını karıştırdılar"

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayında Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Mostafa Mohamed ile ilgili açıklamalarda bulundu. Menajerlerin daha fazla kazanmak için oyuncunun kafasını karıştırdığını ifade eden Dindar, "Fatih hoca bu konu hakkında mutlaka konuşacaktır. 3 kuruşluk komisyon için Mostafa Mohamed'in aklını çeldiler" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)