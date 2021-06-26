Son dakika: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki canlı yayındatransfer müjdesini verdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleştirildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, A Spor'a yaptığı açıklamada transfer müjdesini verdi. Baki, 3-4 majör oyuncu olacaklarını duyurdu. İşte Baki'nin o sözleri: 3-4 majör oyuncu peşinde koşuyoruz. Gelecek teknik direktörün kararı çok önemli. Teknik direktör belli olduktan sonra eldeki imkanlara göre hemen transfer yapacağız