Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Aaron Boupendza Fenerbahçe'de!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, sezon başında 18 isim ve devre arasında Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi Samuel transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Şimdiden gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler flaş bir isimle daha anlaşmaya vardı. Kanarya, Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyen Aaron Boupendza ile her konuda anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, sezon başında 18 isim ve devre arasında Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi Samuel transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Şimdiden gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler flaş bir isimle daha anlaşmaya vardı. Kanarya, Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyen Aaron Boupendza ile her konuda anlaştı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Krasnodar'a gitmeyen Boupendza'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıkladı.