Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun transferinde Mesut Özil etkisi!

Serdar Dursun'u renklerine bağlayan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak 29 yaşındaki futbolcunun transferini değerlendirdi. Özkök, geçtiğimiz sezon attığı 27 golle Bundesliga 2'de gol kralı olan futbolcuyla ilgili, "Serdar Dursun transferinin Mesut Özil'in onay vermesiyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu transferde Mesut'un payı mutlaka vardır." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)