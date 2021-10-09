SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Zor olacağını biliyoruz ama..."

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sabah antrrenmanının ardından kameraların karşısına geçen Fenerbahçeli Miguel Crespo, "Ben tipik bir 8 numarayım. Savunmada ve hücumda takımıma yardım etmek istiyorum. Gözlemlediğim kadarıyla çok tutkulu bir taraftarımız var. Maçın zor olacağını biliyoruz ama bizim de kalitemiz var, Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz. Kendimi oynadıkça bulacağım. Transfer sürecim çok çabuk geçti. Hocamız gelişimim için çok yardımcı oluyor. Milli takım kariyer hedeflerimden bir tanesi. Kazanma baskısının iyi bir baskı olduğunu düşünüyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Pereira'nın isteklerini sahaya yansıttıklarını ifade ederek, "Her gün daha takım ve birlik olmaya çalışıyoruz. Uzun bir yolumuz var. Zor bir lig ve iyi bir sonuçlar almak istiyoruz. Ben aslında tipik bir 8 numarayım. Takımıma hem ofans hem defansta yardım etmek istiyorum. Oyunun hem ofans hem defans ortamında iki yönlü şekilde yardımcı olmak istiyorum. Kendimi rahat hissettiğim pozisyon 8 numara. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir taraftar kitlesi var ve bizde onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor ile oynacayakcaları maç ile ilgili konuşan Crespo, "Çok önemli bir maç. 3 puan almak istediğimiz bir maç. Maçın zor olacağını biliyoruz, onlar içinde kolay bir maç olmayacak. Bu maçta 3 puan almayı çok istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TRANSFER SÜRECİM ÇOK ÇABUK GERÇEKLEŞTİ"

Sarı-lacivertli ekibe dahil olması ile ilgili yöneltilen soruya ise Crespo, "Henüz yeni geldim ve dolayısıyla hocamızın benden neler istediğini anlaya çalışıyorum. Muhakkak performansım maç maç artacaktır. Bende kendimi oynadıkça bulacağım. Şimdiye kadar elimden geleni yaptım ama daha iyisini yapabilirim. Transfer sürecim çok çabuk gerçekleşti. Hocanın ilgisi duyunca gurur duydum ve kendisi büyük bir hoca. Gelişimime yardımcı oluyor. Bu kulüpte ve hocamızla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce burada oynamış Portekizli oyuncularla konuşma fırsatı bulamadım. Transfer sürecim hızlıydı. Herhangi bir oyuncuyla konuşma fırsatım olmadı. Hiç şüphe yok ki kariyerimi geliştirmek için buraya geldim. Milli takım hedeflerimden bir tanesi. Burada çok çalışıp milli takımda yer alıp hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ben asında kazanma baskısının iyi olduğunu düşünüyorum. Bu baskı bizi daha fazla çalışmaya itiyor. Biz de her gün daha fazla çalışıp kulübün hak ettiği şampiyonluğu kazanmasını istiyoruz."