SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de şok haber! Szalai, Novak ve Valencia...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı lacivertlilerdeki son gelişmeleri aktardı. Kul Fenerbahçe'de 7 eksik olduğunu belirterek, "Altay Bayındır ve Megim Berisha sakatlıklarını atlattılar ancak hazır olmadıkları için maç kadrosuna alınadılar. Mert Hakan Yandan ve Miguel Crespo'nun sakatlıkları devam ediyor. Attila Szalai mide enfeksiyonu geçirdiği için maç kadrosuna alınmadı. Enner Valencia ve Filip Novak'ın ise Covid-19 testleri negatif çıktı fakat belirtiler gösterdiği için tedbir amaçlı kadroya alınmadılar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | FB spor haberi