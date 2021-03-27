Son dakika Fenerbahçe haberi: Yılmaz Vural'dan Emre Belözoğlu yorumu! "Yerinde olsam..."

Son dakika spor haberi: Son haftalarda alınan kötü sonuçlar neticesinde teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmeyi teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a bağlanarak değerlendirdi. Vural, "Emre için de antrenörlük için çok erken. Erkenden başaramazsa yazık olmayacak mı Emre'ye? Emre'nin yerinde olsam bu görevi kabul etmezdim." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri