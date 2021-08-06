Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira için flaş sözler! "Hemşehricilik yapıyor"

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulunan A Spor'un deneyimli yorumcularından Ümit Aktan, Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu. Aktan Pereira için "Çağtay Kurukalıp'ı oynatacağını düşünmüyorum. Ozan Tufan'ı da oynatmamasının sebebi biraz hemşehricilik yapıyor. Bu sebeple 36 yaşındaki Jose Sosa, Ozan'dan daha üstün onun gözünde" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)