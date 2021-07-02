Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu için şok sözler! "Başarısızlık örneği..."

Son dakika spor haberi... A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayında flaş yorumlarda bulundu. Sportif direktörlüğün ardından teknik dirketörlük görevi yürüten ve Fenerbahçe ile yolları ayrılan Emre Belözoğlu'na yönelik şok eleştirilerde bulunan Dindar, "Başkan Ali Koç'un açıkladığı gibi kadronun yüzde 70'i hazır değil. Fenerbahçe büyük bir fiyasko yaşamıştır. Emre Belözoğlu sportif direktör olarak büyük bir başarısızlık örneği sergilemiştir. Daha çok transfere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)