Son dakika Fenerbahçe Antalyaspor maçı haberleri: Erman Toroğlu'dan flaş Mesut Özil sözleri!

Son dakika Fenerbahçe Antalyaspor maçı haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında antalyaspor ile karşı karşıya geldi. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor maçına yedek soyunan Mesut Özil ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, "Fenerbahçe'de bu takımda sahaya eğer Mesut Özil çıkmıyorsa, 'Vitor Pereira Mesut Özil'i oynatmıyor' demem. Hocaya bakmam. Demek ki Mesut Özil bu takıma giremiyor. Ben Mesut'a bakarım." dedi. Toroğlu, Mesut'un Helsinki maçı için dinlendirildiğinin hatırlatılması üzerine, "Mesut; karpuz mu, dinlenerek iyi olacak! Futbolcu oynayarak hazır olur. Hadi Atilla'yı oynatma o zaman." ifadelerini kullandı.