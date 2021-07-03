Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Caner Erkin açıklaması! "Vitor Pereira ile..."

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, eski hocası Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Portekizli teknik adamın açıklanmasının ardından akıllara 2015-16 sezonunda Caner Erkin ile yaşanan olaylar gelmişti. Galatasaray ile oynanan kupa finali öncesinde kendisinin 11'de olmadığını gören Caner Erkin, tepki göstermiş ve kadro dışı kalmıştı. Sezon sonunda ise sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu takımdan ayrılmıştı. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Vitor Pereira'nın yeniden takımın başına gelmesiyle Caner Erkin olayına açıklık getirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, sarı lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Baki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira ve Caner Ekin'in geçmiş dönemde yaşadığı tartışmayla ilgili olarak, "Caner Erkin'le 4-5 ay önce sohbet ederken, bu konu açılmıştı, basına yansıyan kadar bir problemin olmadığını ve Pereira hocamızla arasının iyi olduğunu söyledi. Hatta ilk o karşılayacakmış" dedi.