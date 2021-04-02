Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan flaş Halil Umut Meler açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili konuşmuş ve "Bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" demişti. Bunun üzerine Merkez Hakem Kurulu'nun 32. hafta oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçına yine Halil Umut Meler'i ataması tartışma yaratmıştı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.