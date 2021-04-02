Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Mensah Kasımpaşa maçında yok!

Spor Toto Süper Lig'de maç eksiği olmasına rağmen en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş, 32. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Kartal, zorlu mücadeleye birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Corona virüsü testleri pozitif çıkan Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'un yanı sıra sakatlığı bulunan Aboubakar ve kart cezalısı Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'a bir şok da Mensah'tan geldi. İşte detaylar...