Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Rosier'den flaş Galatasaray isteği!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Rosier'in geleceği merak konusu. Fransız sağ bek Beşiktaş ile devam etmek isterken, Galatasaray da yıldız oyuncuyla yakından ilgileniyordu. Hatta Portekiz basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar Sporting Lizbon ile Rosier transferi için anlaşmaya da varmıştı. Fransız oyuncudan bu doğrultuda menajerine flaş bir istek gitti. Rosier A Spor'un haberine göre menajerine, "Galatasaray Sporting Lizbon'a teklif yapmasın" dedi.