Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çebi'den Aboubakar açıklaması! Yeni sözleşme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah-beyazlı takımla sözleşmesi biten Vincent Aboubakar ile ilgili de konuştu. Çebi, "Aboubakar'la görüşmelerimiz devam ediyor. Bizde çok uygun bir sözleşmesi vardı. Başarının karşılığında onun biraz artırılması gerekiyordu, adı üstünde biraz. Sözleşmesinde kantarın topuzunu kaçırmaya gerek yok. Aboubakar'ın 29 maçta kalmasının nedeni, sakatlığıydı. "Onun aidiyetini gördüğüm zaman, 30 maçı oynamama sebebini kimse bana söyleyemez. Ayıp ve günah olur." (BJK spor haberi)