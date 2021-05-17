Son dakika Beşiktaş haberi: Erdar Torunoğulları'ndan şampiyonluk açıklaması (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları A Spor'a açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, siyah beyazlı takımın şampiyonluğunu ve transfer döneminde yaşananları aktardı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberi Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları A Spor'a açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, siyah beyazlı takımın şampiyonluğunu ve transfer döneminde yaşananları aktardı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK spor haberi)